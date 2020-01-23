Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Об инциденте с непропуском американцами российской автоколонны в районе города Манбидж (Халеб, Сирия) сообщил 23 января журналистам спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

Он напомнил, что у России и США в Сирии действует соглашение о недопущении конфликтов. По словам Джеффри, больше года назад американцы «перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении Манбиджа», но потом всё разъяснилось — «по военным каналам».

Американский дипломат отметил, что подобные инциденты случаются, и всегда всё разъясняется на уровне военных, не выходит на другой уровень конфликтности.

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