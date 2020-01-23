Рамалла , , 20:02 — REGNUM Палестина ценит усилия России, которые прилагаются для дел арабского мира. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нельзя не поблагодарить вас за поддержку и работу, которую вы ведёте в арабском мире. Видим это как подтверждение того, что дела арабского мира для РФ важны, она всегда в этом регионе присутствует и работает для решения проблем», — сказал Аббас.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров предстоит обсудить ряд проблем, в числе которых — «заявление Израиля об аннексии палестинских земель», возможность обнародования второй части «сделки века» со стороны США, а также вопрос проведения выборов в Палестине.

Аббас также выразил надежду на то, что ему удастся лично поздравить Путина с победой над фашизмом в мае 2020 года в Москве.