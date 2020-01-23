Рамалла , , 19:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил о давних корнях российско-палестинских отношений. Соответствующее заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«Мы встречаемся регулярно, находимся в постоянном контакте. Российско-палестинские отношения имеют давние корни. Мы поддерживаем отношения в самых разных областях, вы сейчас о них упомянули, и мы готовы их наращивать. Это касается экономики, гуманитарных сфер, израильского урегулирования», — сказал Путин.

По словам российского лидера, он рад возможности провести консультации по всем вопросам, «включая и более широкий контекст — имею в виду ситуацию в целом».

Путин ещё раз заявил, что ждёт Аббаса в Москве в мае 2020 года «по случаю Дня Победы над нацизмом».