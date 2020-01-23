Киев, , 19:38 — REGNUM Украинская оппозиция добивается отмены недавно принятого на Украине закона о среднем образовании. Соответствующий проект постановления об отмене зарегистрирован Верховной радой, сообщили 23 января в украинском парламенте.

Отмену закона инициировали депутаты Наталья Королевская и Михаил Папиев отфракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Они пояснили, что этот закон противоречит украинской конституции и нацелен на дискриминацию русскоговорящих граждан.

Есть у оппозиционеров претензии и к процедуре принятия закона. По их словам, решения Верховной рады могут быть отменены «до подписания соответствующего акта председателем украинского парламента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон «О полном общем среднем образовании» принят Радой 16 января 2020 г. Согласно этому закону, преподавание на языках национальных меньшинств на Украине будет сокращено.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховная рада Украины приняла закон о среднем образовании