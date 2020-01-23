Рамалла , 23 января 2020, 19:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Палестину для встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом, сообщает 23 января РИА Новости.
Владимир Путин и Махмуд Аббас планируют обсудить общую ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы урегулирования палестино-израильских отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент принял участие в мероприятиях V Всемирного форума памяти Холокоста, проходящего в Израиле, приуроченного, среди прочего, к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.
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