Багдад, , 19:22 — REGNUM Бетонными блоками огородили американское посольство в иракской столице, передаёт 23 января Al-Sumaria.

Уточняется, что бетонная стена возвышается на несколько метров. Это сделано для безопасности американских дипломатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское посольство в Багдаде подверглось нападению протестующих в конце минувшего года.

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Участники акции протестовали против военных действий США в городе Эль-Каим (провинция Анбар, Ирак): в результате американской атаки погибли десятки шиитов, многие были ранены.

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