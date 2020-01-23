Давос, Швейцария, , 19:08 — REGNUM Чтобы избежать возможного заражения новым видом коронавируса на Всемирном экономическом форуме в Давосе, требуется соблюдать ряд мер предосторожности. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэттчет.

По его словам, необходимо прикрываться, когда чихаешь, мыть руки и избегать рукопожатий.

Хэттчет отметил, что данное предостережение «может показаться смешным», однако оно способствует снижению возможных рисков, связанных с коронавирусом из Китая.