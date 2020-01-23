Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США приостановила военные операции в Ираке. Об этом 23 января сообщил журналистам американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри.

Представитель Госдепа объяснил затишье тем, что, по сведениям США, пока в этом регионе не наблюдается особенной активности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иракские власти приняли резолюцию о том, что иностранные военные должны уйти из Ирака. Коалиция уходить не собирается, поскольку «должна бороться с терроризмом».

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