София, , 18:44 — REGNUM Посольство России в Софии пока не получало от болгарских властей официального уведомления о предъявлении троим российским гражданам обвинений в покушении на убийство. Об этом сообщил РИА Новости неназванный представитель посольства.

По словам собеседника агентства, российские дипломаты узнали о ситуации с российскими гражданами из сообщения на сайте Софийской городской прокуратуры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что прокуратура Болгарии предъявила трём гражданам России обвинения в связи с вероятным отравлением в 2015 году болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева, а также его сына и одного из бизнес-партнёров.

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