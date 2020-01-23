Давос, Швейцария, , 18:30 — REGNUM Грузия должна войти в НАТО, сообщил 23 января турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Чавушоглу заявил, что НАТО нужно расширять, и для этого вполне годится Грузия. Он выразил недоумение, что эту страну до сих пор не приняли в альянс.

Напомним, Грузия оспаривает суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые считает «своей» территорией. Эти страны признаны Россией суверенными, большинство граждан этих стран являются гражданами РФ.

Эксперты отмечают, что «когда» Грузия вступит в НАТО, она потребует от своих союзников «помочь вернуть» территории, и тогда странам альянса придётся воевать с Россией. Такая перспектива для натовцев отражает тот факт, что Тбилиси до сих пор не принят в альянс.

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