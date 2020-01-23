Москва, , 19:10 — REGNUM В Москве прошла акция по передаче в Администрацию президента (АП) писем с просьбой уволить только что назначенного на должность вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Мероприятие было анонсировано в Twitter депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой (КПРФ) и состоялось 23 января.

В письмах (текст опубликован на странице Шуваловой) содержится просьба уволить Хуснуллина с должности вице-премьера. Причиной таких требований авторы писем называют прежнюю деятельность бывшего заммэра Москвы по строительству. По их мнению, Хуснуллин действовал только «в интересах сверхбогатых людей, возглавляющих строительные компании», игнорируя при этом просьбы и пожелания обычных москвичей, и его назначение на пост вице-премьера будет способствовать ухудшению ситуации в стране.

Авторы письма требуют освобождения Хуснуллина от новой должности и проведения проверки.

Напомним, 21 января президент России Владимир Путин назначил Марата Хуснуллина вице-премьером правительства.