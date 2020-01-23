Москва, 23 января 2020, 18:12 — REGNUM В настоящее время в Европе ожил и размножается вирус нацизма, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о причинах, по которым президенты Польши и Литвы решили не посещать Всемирный форум памяти Холокоста.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая 23 января в Иерусалиме, российский президент Владимир Путин заявил, что преступления нацистов против разных народов во время Второй мировой войны были поддержаны их пособниками во многих странах Европы.