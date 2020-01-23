Москва, , 18:12 — REGNUM В настоящее время в Европе ожил и размножается вирус нацизма, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о причинах, по которым президенты Польши и Литвы решили не посещать Всемирный форум памяти Холокоста.

«Каждая страна ведёт себя по-своему, — сказал Мухин. — Почему Польша не поехала туда? Потому что были бы сложные вопросы к польскому президенту. Там его ждут с распростёртыми объятиями. Я думаю, что он просто испугался. Что касается стран Прибалтики, то тут понятно — причина в их легионерах, шагающих в торжественные дни по их земле. Не поехали те лидеры, которые боятся вопросов. Вирус нацизма ожил в Европе, и он сейчас размножается. Как тот самый коронавирус в Китае. Только это вирус нацизма, и если его не подавить, то у Европы нет шансов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая 23 января в Иерусалиме, российский президент Владимир Путин заявил, что преступления нацистов против разных народов во время Второй мировой войны были поддержаны их пособниками во многих странах Европы.