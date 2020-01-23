Москва, , 18:10 — REGNUM Страны, проигравшие Вторую мировую войну, испытывают комплекс неполноценности и пытаются переписать историю, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Помните, как Гитлер мобилизовал германский народ для Второй мировой войны? Что это было? Это был реванш. Германский народ чувствовал себя оскорблённым, униженным и обманутым по результатам Первой мировой войны и с готовностью пошёл на Вторую. Сейчас происходит приблизительно то же самое, — сказал Мухин. — Кто принял в Европарламенте эту резолюцию (вероятнее всего, политолог имел в виду так называемую резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы»)? Страны, проигравшие Вторую мировую войну. Это люди, которые имеют вполне очевидный комплекс политической неполноценности. И сейчас в условиях поддержки со стороны США, которые пестуют на Украине и в Прибалтике этот самый нацизм, в условиях, как им кажется, ослабления России, они думают, что у них появился исторический шанс сейчас переписать историю, а возможно, и пересмотреть итоги Второй мировой войны».

Напомним, что поводом для этого разговора стал отказ президентов Польши и Литвы посетить Всемирный форум памяти Холокоста, который проходит в эти дни в Израиле.