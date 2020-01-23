Рига, 23 января 2020, 18:09 — REGNUM Безопасность Латвии без США невозможна. Об этом, как передает портал LSM, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в ежегодном докладе по внешней политике.
Так, министр назвал 6 пунктов латвийской внешней политики.
1. Активно продвигать ЕС, как глобального игрока в мировых и региональных процессах.
2. США являются стратегическим партнёром Латвии в политической, экономической ир военной сфере. Без присутствия США в Европе безопасность Латвии и Прибалтики невозможны.
3. Латвия отстаивает принцип законности в международных отношениях.
4. Латвия настаивает на самом тесном экономическом сотрудничестве со странами Северной Европы и Прибалтики.
5. Латвия поддерживает расширение НАТО и Евросоюза.
6. Латвия готова к сотрудничеству со странами с которыми имеются серьёзные разногласия потому, что верит в прогресс честного диалога. Но Латвия не готова ни к каким компромиссам в принципиальных для себя вопросах.