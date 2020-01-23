Рига, , 18:09 — REGNUM Безопасность Латвии без США невозможна. Об этом, как передает портал LSM, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в ежегодном докладе по внешней политике.

Так, министр назвал 6 пунктов латвийской внешней политики.

1. Активно продвигать ЕС, как глобального игрока в мировых и региональных процессах.

2. США являются стратегическим партнёром Латвии в политической, экономической ир военной сфере. Без присутствия США в Европе безопасность Латвии и Прибалтики невозможны.

3. Латвия отстаивает принцип законности в международных отношениях.

4. Латвия настаивает на самом тесном экономическом сотрудничестве со странами Северной Европы и Прибалтики.

5. Латвия поддерживает расширение НАТО и Евросоюза.

6. Латвия готова к сотрудничеству со странами с которыми имеются серьёзные разногласия потому, что верит в прогресс честного диалога. Но Латвия не готова ни к каким компромиссам в принципиальных для себя вопросах.