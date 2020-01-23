Лондон, , 18:14 — REGNUM Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.

С соответствующим обращением выступил замглавы палаты общин Найджел Эванс. Таким образом, Brexit состоится 31 января 2020 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон, который регламентирует условия выхода Великобритании из ЕС, накануне, 22 января, был одобрен британской палатой лордов.

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