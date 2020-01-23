Рига, , 17:59 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал очередной доклад с нападками на Россию. Об этом пишет портал LSM.

Так, в докладе Ринкевич обвинил Российскую Федерацию в попытках «обмануть международное сообщество», «поддержке авторитарных режимов в других странах мира», «намеренной конфронтации с Западом».

Ринкевич пишет, что Кремль якобы «интерпретирует европейскую историю», что бросает вызов «международным нормам» и «существующему политическому порядку».

Латвийский министр назвал возобновление действия российской делегации на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы решением противоречащим принципам этой организации. Это решение, заявил Ринкевич, ухудшило «положение дел с правами человека в России».

Ринкевич также в очередной раз сказал о недопустимости строительства Nord Stream 2, который, по мнению министра, усилит энергетическую зависимость Европы от России.

Отметим, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и его ведомство является одним из наиболее одиозных и агрессивно настроенных по отношению к Москве.