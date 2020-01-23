Москва, , 18:10 — REGNUM Решение о начале масштабной кампании по дезинформации в отношении России было принято в Польше на высшем уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в издании Politico, в которой явлена очередная попытка Варшавы переписать историю Второй мировой войны.

Это очень серьёзно. Сказанное Моравецким «просто перечёркивает решения Нюрнбергского трибунала», подчеркнула она. Однако это не единичное явление.

«В течение последних недель в Польше на соответствующем уровне было принято решение о начале масштабной дезинформационной кампании в отношении нашей страны по исторической тематике Второй мировой войны», — отметила Захарова.

Так, были подготовлены соответствующие материалы, часть из которых уже увидела свет на страницах издания Politico. Позиция России очень чёткая: историческая правда о Великой Отечественной войне незыблема, добавила дипломат.

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