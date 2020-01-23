Москва, , 17:57 — REGNUM Убийство Соединёнными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани ознаменовало наступление новой реальности. Речь идёт об утрате взаимного доверия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

По её словам, по меньшей мере впервые за последние десятилетия мир сталкивается с ситуацией, когда демократическое государство, действующее в рамках ООН, открыто совершает убийство официального лица другого такого же суверенного государства.

«Это подвигает мир к ещё большей нестабильности и угрозе скатывания в совершенно бездонные ямы конфронтации и тотального недоверия», — сказала она.

Это порождает новую реальность. На наш взгляд эта реальность будет характеризоваться утратой взаимного доверия, добавила Захарова.