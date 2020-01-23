23 января 2020 | Время чтения 11 мин

После слов президента России Владимира Путина о соучастии довоенной Польши в развязывании Второй мировой войны и антисемитских высказываниях тогдашнего польского посла в Германии, из Варшавы не прекращается поток обвинений в адрес российского лидера в исторической лжи. Давайте посмотрим, что родила польская политическая и историческая мысль во исполнение поручения своего президента. Где он, польский «ответ Путину»?

Вадим Бухарский, , 18:04 — REGNUM 23 января в институте Яд Ва-Шем в Иерусалиме проходит Всемирный форум по Холокосту, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Красной Армией нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» возле польского города Освенцим. Как уже сообщалось, на церемонии с главным словом выступит президент России Владимир Путин.

Польша

А, вот например, президенту Польши Анджею Дуде организаторы слова не дали, и поэтому он обиделся, и отказался ехать на форум. В Варшаве очень расстроены произошедшим, что заметно по лентам новостей, в которых чуть ли не треть всех новостей посвящены обвинениям в адрес руководства России в «исторической лжи».

Польское руководство уже подготовило своего рода «интеллектуальный спецназ» — кризисную команду с участием экспертов и историков, которые смогут «реагировать на ложь и манипуляции Владимира Путина во время иерусалимского форума». «Засадный полк» польских экспертов уже изготовился к тому, чтобы «дезавуировать сомнительные заявления российского лидера».

Кроме того, как сообщило «Польское радио», «правительство Польши готовит также серию платных публикаций в американских и израильских газетах, которые должны представить польскую версию исторических событий».

После слов президента России Владимира Путина о соучастии довоенной Польши в развязывании Второй мировой войны и антисемитских высказываниях тогдашнего польского посла в Германии, из Варшавы не прекращается поток обвинений в адрес российского лидера в исторической лжи. Должностные лица государства, политики, историки непрестанно повторяют слово «ложь», и обещают дать адекватный ответ на высказывания Путина.

Давайте посмотрим, что родила польская политическая и историческая мысль во исполнение поручения своего президента. Где он, польский «ответ Путину»?

На представительном Мировом экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда дал интервью газете Financial Times, в котором назвал слова Путина «постсталинским ревизионизмом». Точно те же слова он говорил на заседании правительства 7 января 2020 года.

«Почему Путин не упоминает о встрече Молотова с Гитлером и Риббентропом в Берлине в 1940 году или сотрудничестве НКВД и гестапо против поляков», — написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook 18 декабря.

Странно, что пан премьер не понимает, что встреча министров иностранных дел двух стран, не находящихся в состоянии войны — обычное дело. А про сотрудничество НКВД и Гестапо, как говорится — документы «в студию»! Путин обещал подкрепить все свои слова архивными документами, и Министерство обороны РФ уже начало их публиковать.

Как выяснилось, под «сотрудничеством Гастапо с НКВД» Моравецкий подразумевал передачу Германией и СССР друг другу некоторых военнопленных и задержанных лиц. А что, надо было оставить призванных в польскую армию белорусов и украинцев в немецком плену? Довольно свободная интерпретация слова «сотрудничество»!

Далее Моравецкий пишет: «Почему господин Путин не упоминает о встрече Молотова с Гитлером и Риббентропом в Берлине 12−13 ноября 1940 года, в ходе которой Советам было предложено вступить в Антикоминтерновский пакт? Что ответил Молотов? «Участие России в пакте трех держав вполне приемлемо», — такой была реакция советского министра иностранных дел, в ответе 25 ноября».

«Ответ» Молотова от 25 ноября 1940 года — конспирологическая версия. Даже если он был таким, это означает только вежливую форму отказа. Присоединение СССР к Антикоминтерновскому пакту? Извините, сама эта формулировка не попахивает клиническим бредом? Кто кому был союзником, и кто кого победил — сейчас хорошо известно.

Немного более интересно выступил сенатор от правящей партии «Право и Справедливость», профессор (не знаю, истории ли) Ян Жарин. Он заявил, что слова Путина вписываются в повествование, идущее со сталинских времен, которое очень глубоко укоренилось не только в сознании русских, но и западноевропейских элит.

«Это было удобно не только по той причине, что эти элиты были в значительной степени левыми и эффективно «укушены» марксизмом и ленинизмом, но и потому, что это позволило Западной Европе в какой-то мере легко пережить освобождение на своих землях. Те, кто освобождал Западную Европу, были в некотором роде бенефициарами того, что на Восточном фронте погибал советский солдат», — сказал он.

Что же, кое с чем нельзя не согласиться. Привет «укушенным» марксизмом союзникам Польши. Профессор сокрушается об отсутствии солидарности в «свободном мире», что сегодня является «питательной средой» для Путина. Далее идут дежурные заклинания о тождественности нацизма и коммунизма.

21 января премьер-министр Матеуш Моравецкий в своей статье в издании Politico разразился целой серией «доводов».

»Президент Владимир Путин обходит молчанием военную агрессию Москвы не только против Польши, но и против стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии в июне 1940 года и решение спровоцировать «Зимнюю войну» с Финляндией, продолжавшуюся с ноября 1939 по март 1940 года», — пишет Моравецкий.

Опять политические заклинания. «Агрессия», «спровоцировать войну» — это идеологически окрашенные оценочные суждения. Где факты?

«Третий Рейх не был бы в состоянии восстановить немецкую обороноспособность без поставок сырья из СССР и военного сотрудничества с этим государством. Поражение Польши и Франции не было бы для Германии таким легким, и никогда бы она не получила столь широкого поля для маневра в подготовке разрушительной машины Холокоста, если бы не сотрудничество с СССР», — говорится в статье.

Хочу напомнить, что довоенная Польша продолжала экономическое сотрудничество с Германией до последних своих дней. Как и все страны, не находящиеся в состоянии войны. А Холокост, по мнению пана Моравецкого, не был бы возможен без поставок угля и леса из СССР? Интересная мысль.

«Когда жители Варшавы ждали с надеждой на помощь, Иосиф Сталин не отдал приказ армии о наступлении», — пишет Моравецкий о Варшавском восстании 1944 года.

Ответ на эту старую сказку польских русофобов уже дан в документах, опубликованных Министерством обороны России. Согласно донесениям разведки, действия Армии Крайовой были провокацией лондонского «правительства в изгнании» против советских войск.

Что касается вопроса освобождения Освенцима Красной Армией, по мнению польского премьера, лагерь мог быть освобожден на полгода раньше. Здесь остаётся только замереть в благоговении перед полководческим и историографическим талантом пана Моравецкого. Несомненно, если бы он командовал Красной Армией, Польшу освободили бы за два дня, а если бы он был главнокомандующим в Польше в 1939 году, война закончилась бы уже через неделю в Берлине.

«Спасение евреев никогда не было приоритетом для Сталина и Красной Армии», — пишет Моравецкий.

Подтверждаю. Красная Армия спасала от нацистов всех. Независимо от национальности, и без «приоритетов».

»Учитывая, что Евросоюз родился из пепла Второй мировой войны, мы должны сегодня остерегаться мошеннических нарративов, которые пытаются нам продать», — пишет польский премьер.

Соглашусь, что мошеннических нарративов всегда надо остерегаться, а о генезисе Евросоюза, — право, интересно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью Матеуша Моравецкого «очередной попыткой переписать историю Второй мировой войны». «Это не статья, а настоящий суицид: четыре страницы, которыми премьер Польши убил в себе человека» — заявила она.

21 января президент Анджей Дуда выступил на израильском телевидении (IAR). Отвечая на вопрос о словах Владимира Путина о том, кто начал вторую мировую войну, он сказал, что российский лидер, «безусловно, сознательно распространяет историческую ложь».

Также он заявил, что отказывается встречаться с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем, пока тот не извинится за свои слова о поляках. Кац в 2019 году говорил, что «поляки впитывают антисемитизм с молоком матери».

Говоря о решении не давать ему слова на предстоящей церемонии в часть 75-летия годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, польский президент выразил мнение, что торжества было бы логичнее проводить «там, среди этих бараков, среди этих газовых камер, среди этих ужасных свидетельств гибели, у памятника жертвам Холокоста и жертвам этого лагеря смерти».

Конечно, там, где никто не запретит ему выдвигать в адрес России голословные обвинения в «постсталинской лжи». Где доказательства лжи, пан президент?

Польский профессор истории Пётр Гонтарчик подчеркнул важность научных исследований. «Голоса о причастности Польши к Холокосту во многом обусловлены тем, что у нас есть огромные недоработки в этой области (историографии — ред.)», — сказал он.

Он напомнил, что профессор научного центра польской Академии наук Барбара Энгелькинг утверждает, что польские крестьяне были «волонтерами Холокоста». «Они (ученые — ред.) пользуются вакуумом, потому что исследований нет, а документы труднодоступны. На самом деле в университетах ничего не делается. Кто выбирает сложные темы, если можно защитить еще одну диссертацию на тему отражения какого-то события в польской прессе 30-х годов XX века?», — говорит профессор Гонтарчик.

Значит, в Польше есть учёные, подтверждающие неприятную для государства версию? А те учёные, которые хотят прогнуться перед правительством, просто «не подготовились» к уроку истории. Садитесь, профессор, — «два» по истории. Хотя, за некоторую откровенность — спасибо.

«Попыткой реабилитации сталинских преступлений» назвал выступление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой вице-премьер правительства Польши, министр культуры Ярослав Говин.

Так он прокомментировал слова Захаровой о том, что после Второй мировой войны СССР «приступил к реализации широкой программы восстановления экономики Польши», и оказывавшие помощь стране советские организации «работали самоотверженно, иногда жертвуя своими интересами».

Где здесь «ложь», пан министр? Советский Союз не помогал восстанавливать Польшу? Помощь Польше была «сталинским преступлением»? Советскому Союзу были не нужны те средства, которые были направлены на помощь Польше?

«Россия выдвигает обвинения в антисемитизме впервые, с целью создать конфликт Польши с Израилем и, тем самым, с мировой еврейской общиной. По мнению Кремля, это также повлияет на отношения Польши с Соединенными Штатами», — заявил историк и советолог Марек Корнат.

О! Советолог! Вот и советологов из нафталина достали! Такими темпами скоро профессии кучера и трубочиста возродятся! Мы, конечно, признательны пану Корнату за анализ мотивов действий российского руководства, но напоминаем, что речь шла не об этом, а о разоблачении «лжи». Где ложь?

«Диктатура Сталина в Советском Союзе и диктатура Гитлера в Германии имеют схожие характеристики. Это террор, пропаганда, монопартия, принцип вождизма», — отмечает историк.

Спасибо, мы помним, насколько «демократическим» было правление Юзефа Пилсудского и его последователей в межвоенной Польше.

«У меня было ощущение, что однажды мы услышим от российских СМИ, как именно поляки напали на немцев в Гляйвице, и именно поляки начали Вторую мировую войну» — отмечает советолог.

Что на это можно ответить? Если в архивах найдутся документы, подтверждающие эту конспирологическую версию — увидим.

«Представители РФ должны понимать, что их повествование не выходит за пределы России. Не воспринимается в мире как надежное, является яркой ложью. Поэтому мы призываем вас отказаться от нее. Она вредит России», — заявил заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк.

Интересно, чем вредит России правда о Холокосте? А о том, что «не выходит за пределы России», — как Вы узнали? Очень «убедительно».

Как видим, польские политики и эксперты не справляются с задачей разоблачения «исторической лжи». Им на помощь приходят иностранные друзья. Что же они говорят?

Как пишет Bloomberg, представители Белого Дома опасаются, что торжества в Иерусалиме могут быть признаны пропагандистской победой Кремля, которая представит Польшу как страну, которая спровоцировала Вторую мировую войну, а не стала первой жертвой немецкой агрессии.

«Соединенные Штаты очень разочарованы ненужным оскорблением одного из близких союзников США в адрес другого», — заявил агентству советник вице-президента США Майка Пенса Том Роуз. По его словам, в такой ситуации трудно критиковать решение президента Дуды остаться в стране.

«Мы с недоверием выслушиваем и осуждаем поступающую из России фальшивую историю Второй мировой войны. Невероятно, что спустя 75 лет после окончания войны мы все еще слышим абсурдные обвинения в адрес нашего союзника по НАТО и ЕС» — заявил президент Латвии Эгиль Левитс на встрече с дипломатами.

Вот такие «доказательства». Боюсь, что утомил читателя, но это только небольшая часть высказываний по данной теме в польской прессе, и только за три дня. Поверьте, остальные «доказательства постсталинской лжи» ничуть не убедительнее. Понятно, что тех, кто настроен русофобски, ничем не убедить, но надеюсь, что ещё есть люди, способные отличать доказательства от заклинаний.