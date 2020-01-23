Москва, , 18:06 — REGNUM Законной в Боливии можно будет считать только ту власть, которая установится в стране после выборов, сообщила 23 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что выборы в Боливии должны исключать иностранное вмешательство в избирательный процесс.

Захарова «Это в принципе неприемлемо, и в особенности со стороны тех стран, которые готовы безосновательно обвинять других в подобного рода действиях, а сами действуют открыто в интересах властных политических сил в другой стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Боливии у власти находится проамериканское правительство, которое преследует экс-президента этой страны Эво Моралеса, законно избранного, но ушедшего в отставку под давлением «улицы». Выборы в Боливии состоятся 3 мая 2020 г.

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