Тегеран, , 17:48 — REGNUM Полёты в воздушном пространстве Ирана больше не являются опасными, заявили в Тегеране, сообщает 23 января пресс-служба Росавиации.

Заявление иранской стороны прозвучало на совещании рабочей группы Росавиации по мониторингу ситуации с авиасообщением в Иране. В Москве было зачитано обращение от 21 января главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

В письме сказано, что Тегеран провёл оценку существующих рисков безопасности полётов после крушения украинского самолёта 8 января 2020 г. и разработал «соответствующий план корректирующих мероприятий».

«Также заявили, что «на данный момент состояние безопасности полётов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано, в связи с чем все авиаперевозчики, в том числе и российские авиакомпании, могут возобновить полёты в нормальном режиме, как и ранее», — сообщили в Росавиации.

Отметим, что участники совещания в Москве сделали вывод о достаточности принятых в настоящее время мер для обеспечения безопасности полётов в иранском воздушном пространстве.

Напомним, 8 января 2020 г. иранские ПВО случайно сбили самолёт Boeing 737−8KV авиакомпании «Международные авиалинии Украины», следовавший из Тегерана в Киев. Все (176 человек) пассажиры и члены экипажа погибли.

Ряд авиакомпаний прекратил перелёты через иранское воздушное пространство. Росавиация также рекомендовала временно не использовать воздушное пространство стран Ближнего Востока.

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