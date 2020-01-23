Москва, , 17:47 — REGNUM Сирия стала свидетелем возникновения нового вида террористической структуры, объявившей о своём господстве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

Захарова ответила на вопрос о компетентности сирийских властей в борьбе с терроризмом. По её словам, Сирия столкнулась с терроризмом такого масштаба и глобального охвата, с которым не сталкивались государства региона.

На Сирию напала не просто террористическая организация, а структура нового вида, объявившая себя государством и заявлявшая о глобальных целях.

«На начальном этапе противоядия не было вообще ни у кого», — подчеркнула дипломат.

Именно об этом говорил российский президент Владимир Путин в 2015 году с трибуны ГА ООН, когда предложил объединится в борьбе с угрозой по примеру Второй Мировой войны.

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