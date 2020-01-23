23 января 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 17:44 — REGNUM



Президент и премьер на открытии памятника Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 января, совершает визит в Иерусалим. Здесь он принял участия в двух знаковых мероприятиях — выступил на пятом Всемирном форуме памяти холокоста и открыл вместе с израильскими коллегами, президентами Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, памятник блокадному Ленинграду «Свеча памяти». И есть нечто символичное в том, что 27 января 1944 года части Красной армии полностью освободили город на Неве от окруживших его нацистов, а 27 января 1945 года вошли в «лагерь смерти» Аушвиц-Биркенау.

«Мы глубоко взволнованы по случаю той даты, которую сегодня отмечаем — даты освобождения концлагеря Аушвиц, — подчеркнул Ривлин на встрече с Путиным. — На международной арене есть общее понимание того, что недопустимы проявления как антисемитизма, так и ксенофобии и фашизма. И, конечно, вы, как представитель семьи народов мира, и мы тоже, знаем, откуда происходит антисемитизм. Но мы не знаем, где это заканчивается. И поэтому важно, чтобы мы все вместе боролись против него. И, конечно, эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия не принимала в ней активное участие». Поднятый вопрос продолжил Путин. «Вы сейчас сказал, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм, — ответил президент России. — К сожалению, мы знаем это. Он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить чего-то подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы не исходило. Красная армия не только освободила Освенцим. Она внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. И советский народ, русский народ очень пострадал во время этой войны. Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев — это евреи Советского Союза. Так что это в полном смысле этого слова — наша общая трагедия».

Дух сплочения, который был обозначен двумя лидерами, особо присутствовал на церемонии открытия памятника «Свеча памяти». Надо сказать, что израильтяне не просто хорошо подготовились, они приблизили мероприятие к российским традициям. А некоторые израильские телеканалы транслировали в прямом эфире все, что происходило. Причем, транслировали полностью — в отличие от телеканалов российских, не решивших поменять сетку вещания и в лучшем случае лишь показавшие выступления первых лиц. Те же, кто как автор этих строк смотрел израильский телеканал 13, могли узнать, что означала передача звука метронома в блокадном Ленинграде, познакомиться с основными этапами и нюансами жизни осажденного города, услышать исполнение военных песен — «Синий платочек», «Священная война» и «День Победы». Перед разрезанием ленточки выступил председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны Авраам Гринзайд. Он рассказал, что сегодня «мы открываем памятник солдатам и офицерам Красной армии, которые отстояли город на Неве». Добрым словом помянул тех, кто был на передовой, а кто стоял у станков в тылу, вывезенных из Ленинграда «детишек, которые сегодня с нами в строю», как их отцы. «Это наша с вами совместная страница, уважаемый Путин, страница, которая велит нам жить в дружбе и взаимопонимании», — подчеркнул ветеран.

Тему блокадного города подхватил Нетаньяху. Премьер обратился к личным чувствам российского президента, напомнив, что его семья потеряла в блокаду Виктора, брата Путина. Еще раз Ленинград прозвучал во время выступления Нетаньяху на Всемирной форуме памяти холокоста. «Я пришел сюда вместе с президентом Ривлиным и президентом Путиным после участия в очень интересной церемонии — церемонии открытия памятника ленинградским блокадникам, — сказал премьер. — Это важнейшая церемония, очень важно, что этот памятник был открыт. Но именно в этот день мы должны сказать, что для 6 миллионов наших соотечественников, из них полтора миллиона — детей, эти врата, врата ада открылись слишком поздно». Что касается выступления российского президента, то он в своей речи сделал два важных заявления. Во-первых, Путин напомнил, что евреев уничтожали не одни только нацисты, у них были пособники. «На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наиболее количество евреев, — заметил президент. — Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Это, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, это 95% довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии — 77 тысяч. И так далее. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев». Не исключено, это намек на то, что Москва будет теперь очень серьезно отслеживать попытки ревизии истории Второй мировой и восхваления пособников нацистов особенно на постсоветском пространстве.

Во-вторых, Путин выступил со следующей инициативой в контексте необходимости отстоять и защитить мировой порядок: «Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств-основателей ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору, мы намерены, не откладывая, отправить соответствующие послания лидерам «пятерки»… Проведение такой встречи в этом, 2020 году, считаю важным и символичным. Ведь мы отмечает 75 лет окончания Второй мировой войны и основания ООН». За этим можно увидеть предложение мироустройства на будущее на основах, которые позволили трем таким разным странам, как Великобритания, СССР и США на Тегеранской конференции, несмотря на идеологические различия найти общий язык. Было бы желание находить, как это сейчас продемонстрировали Путин и Нетаньяху в Иерусалиме, сплотившись вокруг блокадного Ленинграда и Холокоста.