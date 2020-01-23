Бишкек, , 17:44 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков опроверг появившуюся в некоторых местных СМИ информацию о том, что некоторые киргизские послы якобы зарабатывают даже больше премьер-министра, передает «Кабар».

По словам главы внешнеполитического ведомства, зарплата работающего на территории иностранного государства дипломата формируется с учетом потребительской корзины и прожиточного минимума, установленного в этой стране.

«Честно говоря, не вижу в этом никаких сенсационных вещей. Совершенно некорректно проводить сравнение зарплат дипломатов, которые находятся вдали от дома», — отметил он.

Также Айдарбеков акцентировал внимание на том, что работающие за рубежом сотрудники МИД Киргизии получают самую низкую заработную плату среди дипломатов из стран-участниц СНГ.

«У нас есть страны, где наши дипломаты получают меньше, чем техперсонал некоторых посольств стран Содружества», — подытожил министр иностранных дел.