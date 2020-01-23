Москва, , 17:38 — REGNUM Россия неукоснительно исполняет обязательства по международному санкционному режиму в адрес КНДР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве, комментируя ситуацию с северокорейскими рабочими в РФ.

Все рабочие, получавшие доход в России, вернулись в Северную Корею. Оставшиеся граждане КНДР, их около 1 тыс. человек, уже не получают доход, так как их разрешение на работу не действительно. Эти люди также вернутся на Родину в ближайшее время.

В соответствии с резолюцией Совбеза ООН северокорейских граждан, которые получали доход в соответствующих юрисдикциях, надлежало репатриировать до 22 декабря 2019 года, напомнила она.