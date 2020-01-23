Рим, , 17:38 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отменил намеченную на четверг, 23 января, поездку в Давос и участие в одном из мероприятий экономического форума.

По данным источников итальянских СМИ в национальном правительстве, Конте задержали некие «неотложные дела» в Риме.

О каких именно неотложных делах идет речь, не уточняется. Возможно, решение главы правительства связано с уходом со своего поста лидера одной из партий коалиции — «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо или с приближением местных выборов в провинции Эмилья-Романья, поражение на которых, по мнению ряда наблюдателей, может стоить действующей власти утраты власти в стране.