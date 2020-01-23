Москва, , 17:32 — REGNUM Европа молчит, несмотря на то, что в Прибалтике уже много лет проходят марши эсэсовцев. Об этом призвал не забывать депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ) 23 января, выступая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ президента Польши посетить Всемирный форум памяти Холокоста.

Как отметил Калашников, если президентов, решивших не приезжать на форум, спросить, то они, конечно, скажут, что они против фашизма и против руководителя Третьего рейха Адольфа Гитлера.

«При этом марши эсэсовцев проходят на протяжении многих лет в Прибалтике, — констатировал Калашников. — И Европа молчит. И поэтому Путин сказал, что обязанность руководителей государств быть бдительными. Сегодня русофобия зашкаливает. Европа же проглотила, когда проголосовали и попытались поставить на одну доску коммунизм и Гитлера. Проглотили! Они проголосовали за это».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Гитанас Науседа в последний момент отменил свой визит в Израиль для участия в церемонии почтения памяти жертв Холокоста. Кроме него, отказался посетить форум и президент Польши Анджей Дуда.