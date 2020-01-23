Болонья, Италия, , 17:30 — REGNUM В случае победы кандидата от оппозиционных правых партий на местных выборах в провинции Эмилья-Романья президент Италии Серджо Маттарелла должен инициировать роспуск действующего состава парламента и, следовательно, смену правительства, заявила в четверг, 23 января, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Если правые одержат очередную победу, это станет новым доказательством огромной «дистанции» между составом нынешней коалиции (либералы и популисты) и желанием народа, полагает Мелони.

Выборы в Эмилье-Романье пройдут в ближайшее воскресенье, 26 января. Около полувека там неизменно побеждали левые (ныне — либералы). Социологи отмечают, что впервые за много десятилетий у правых партий есть реальный шанс одержать в Болонье победу. Все местные выборы (после национальных выборов марта 2018 года) в Италии выиграли именно правые. Их совокупный рейтинг выше совокупного рейтинга правящих партий на 10−12%.