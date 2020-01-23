Иерусалим, , 17:29 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться реакции других государств на предложение Владимира Путина о встрече лидеров пяти крупнейших государств. Об этом он заявил агентству «РИА Новости».

По словам Пескова, Кремлю «предстоит узнать» реакцию стран, которым была предложена такая инициатива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу между Россией, Китаем, США, Францией и Великобританией на высшем уровне. Позднее французский президент Эммануэль Макрон поддержал инициативу российского лидера.