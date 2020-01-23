Триполи, , 17:20 — REGNUM Аэропорт Митига в Триполи возобновил работу, сообщает 23 января Afrigatenews.

Соответствующее распоряжение дано властями в Триполи — Правительством национального согласия (ПНС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт был закрыт для любого (гражданского и военного авиасообщения) 22 января по распоряжению командования Ливийской национальной армией.

Глава ЛНР Халифа Хафтар заявил, что любые самолёты, которые соберутся сесть в Митиге, будут сбиты, поскольку воздушная гавань стала, по его мнению, перевалочным пунктом для высадки террористов, которых присылает в помощь ПНС Турция.

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