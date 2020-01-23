Бишкек, , 17:20 — REGNUM Вице-спикер Мирлан Бакиров выступил на заседании парламента Киргизии с предложением отправлять недовольных жизнью в республике киргизстанцев отправлять на неделю пожить с этническими киргизами, проживающими на Памире, передает «Азаттык».

»Возможно, их взгляды на жизнь поменяются после того, как они увидят, как трудно там живется, и почувствуют это на себе», — пояснил свое высказывание парламентарий.

Он также выразил мнение, что власти Киргизии должны рассмотреть вопрос о выделении переселенцам с Большого и Малого Памира беспроцентных кредитов и скота.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в настоящее время на Большом и Малом Памире проживают свыше полутора тысяч этнических киргизов, а на территории всего Афганистана — свыше трех тысяч.