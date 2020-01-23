Бишкек, , 17:19 — REGNUM За минувший год Киргизии удалось подняться сразу на шесть позиций в индексе восприятия коррупции, составленном аналитиками международной организация «Transparency International».

Сейчас республика занимает в нем 126-е место среди 180 стран мира.

Лучшие результаты на постсоветском пространстве, по мнению авторов рейтинга, продемонстрировали Эстония — 19-я позиция, Литва — 35-я позиция, а также Латвия и Грузия — 44-я позиция.

Несколько хуже ситуация с восприятием коррупции в Белоруссии — 66-е место и в Армении — 77-е место.

Затем следуют Казахстан — 113-я строчка рейтинга, Молдавия — 120-я, Азербайджан, Киргизия и Украина — 126-я, а также Россия — 137-я.

Замыкают список Узбекистан и Таджикистан — 153-е место, а также Туркмения — 165-е место.

Лидерами рейтинга названы Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. Наиболее коррумпированными считаются Сирия, Южный Судан и Сомали.