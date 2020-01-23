Бишкек, , 17:17 — REGNUM В парламенте Киргизии депутаты критикуют высокопоставленных правительственных чиновников за то, что те «злят народ» своими высказываниями и высокомерным поведением, передает «Sputnik Кыргызстан».

По словам депутата Рыскелди Момбекова, в частности, киргизстанцы стали негативно относиться к вице-премьер-министрам после того, как один из них стал измерять в качество жизни в регионах численностью поголовья ослов, а другой назвал пересекших границу людей — предателями.

Также, как отмечает парламентарий, людей разозлило то, что представитель властей заявил учителям о своем недовольстве тем фактом, что они не в галстуках.

«Зачем цепляться к народу? За то, что вице-премьера назвали шпионом, возбудили уголовное дело в отношении генерала. Задержали журналиста, который писал правду. Наше правительство переходит все границы», — подытожил Момбеков.