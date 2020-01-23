Москва, , 17:27 — REGNUM Власти Москвы относятся к населению города сродни тому, как фермер — к коровам, с которых он получает надои молока. Такое сравнение 23 января сделал депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») на круглом столе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат признал, что власти занимаются развитием Москвы. Однако население не всегда довольно предпринимаемыми мерами.

«Подход разный. Когда нам говорят, что для нас что-то делают и строят современные больницы… Да, действительно, делают, но мне это напоминает, как фермер строит ферму. Коров набивает в ферму, и вроде бы навоз убирается, корм им поступает, молоко доится. Такой подход. Мы стали второй нефтью. Чтобы можно было нас доить, хозяйство поддерживается как-то, чтобы было с кого доить», — заявил Тимонов.

Однако население подобное положение вещей не устраивает. И граждане вправе получить именно то, что они хотят, ведь именно на их деньги содержится столица.

«Не хотим мы стоять в стойле и доиться. Мы — люди, это наш город, и мы содержим его на наши налоги. Мы тут хозяева, и поэтому нам тут должно быть комфортно и удобно», — сказал Тимонов.

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