Рига, , 17:17 — REGNUM В случае конфликта страны ЕС не смогут «защитить себя». Об этом, как пишет портал LSM, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, выступая на внешнеполитических дебатах в Сейме (парламент), посвящённых докладу главы МИД страны.

Пабрикс отметил, что растёт значение региональных держав.

«Глобализм уступает место национальным интересам, — сказал он. — Ситуация, когда ЕС представлял собой «мягкую силу», а США и НАТО являлись гарантами военной безопасности проходит».

По его словам, странам ЕС самим необходимо заботиться о своей безопасности. В качестве геополитического игрока Европа пока не смогла сформулировать свои «единые интересы», заявил министр.