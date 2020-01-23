Москва, , 17:25 — REGNUM Российским гражданам следует учитывать при планировании заграничных поездок ситуацию со вспышкой пневмонии нового типа в Китае. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

Она напомнила, что болезнь стала распространяться из города Уханя в провинции Хубэй, затронула провинцию Гуандун. Заболели более 600 человек, скончались уже 17 человек. Первый заболевший выявлен в Гонконге.

«Есть вероятность более широкого распространения», — сказала Захарова.

Российские специалисты отслеживают ситуацию. МИД запросил у Китая информацию о российских гражданах, которые находятся в провинции Хубэй.

Находящимся в Китае Захарова порекомендовала соблюдать осторожность, меры личной гигиены, а также следить за информацией.

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