Иерусалим, , 17:15 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку инициативе президента РФ Владимира Путина касательно встречи лидеров стран, имеющих статус постоянных членов Совбеза ООН. Об этом он заявил в ходе международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Макрон подчеркнул, что сегодня США, Франция, Великобритания, Китай и Россия несут «историческую ответственность». Французский президент также он отметил, что «разделяет намерение» Путина провести такую встречу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров России, США, Франции, Великобритании и Китая на тему безопасности.

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