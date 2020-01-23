Москва, , 17:15 — REGNUM Между инцидентами с украинским самолётом над Ираном и малазийским боингом нет никакой связи. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

Она прокомментировала заявление министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока, который, по её словам, провёл надуманную параллель между уничтожением украинского пассажирского самолёта в Иране и малазийского лайнера в Донецкой области Украины в 2014 году.

Глава нидерландской дипломатии неуместно воспользовался трагедией в Иране для очередных нападок на Россию, добавила она. При этом он опирался на личные ощущения, а не на факты.