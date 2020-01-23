Симферополь, 23 января 2020, 17:24 — REGNUM Украинские власти не заинтересованы в провокациях, подобных «походу» на Крым, которые ранее анонсировали представители меджлиса (организация запрещённая в РФ). Об этом 23 января на пресс-конференции в Симферополе заявил глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в экстремистской организации «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о возможном проведении «пешего марша на Крым» 2 мая.
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