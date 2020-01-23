Тбилиси, , 17:09 — REGNUM

Членство в Евросоюзе и НАТО — единственная гарантия безопасности Грузии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава грузинского правительства принимал участие в состоявшейся в рамках форума дискуссии на тему New Ambitions for Europe, сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Европейские и евроатлантические устремления Грузии он назвал состоявшимся фактом и подчеркнул, что такой выбор сделали граждане страны, а последние социологические опросы вновь подтвердили, что евроатлантическую интеграцию поддерживает более 70% населения.

По словам Гахарии, за последние 5 лет Грузия достигла ощутимых результатов на этом пути, среди которых он назвал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и безвизовый режим для граждан Грузии в странах Шенгена. Но перед Грузией стоят и огромные вызовы в сфере безопасности и экономики.

«Когда мы говорим об экономике, нам нужно больше сотрудничества с Евросоюзом, и мы должны делать больше акцента на связанности. Когда в стране имеется сильная законодательная база, например соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле, но нет сухопутной границы с Евросоюзом, это создает реальные проблемы, и это вызов, который мы должны решить», — заявил Гахария. Он пояснил, что эту связь с ЕС Грузия собирается усилить через Черное море.

По заявлению грузинского премьера, в Тбилиси полностью осознают тот факт, что страна не имеет таких возможностей для рассмотрения политических вопросов, какие дает членство в ЕС, но правительство готово выполнять свои домашние задания, которые дают стране шанс на сближение с Евросоюзом.

«Для нас членство в ЕС и НАТО — единственная гарантия безопасности нашей страны. Так видим мы перспективы сотрудничества Грузии с Европой. Разумеется, мы сделаем все для того, чтобы Грузия всегда была темой обсуждения, когда вы — наши друзья — будете говорить о будущем Европы», — заявил Георгий Гахария.

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