Тбилиси, 23 января 2020, 17:09 — REGNUM
Членство в Евросоюзе и НАТО — единственная гарантия безопасности Грузии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава грузинского правительства принимал участие в состоявшейся в рамках форума дискуссии на тему New Ambitions for Europe, сообщила пресс-служба правительства Грузии.
Европейские и евроатлантические устремления Грузии он назвал состоявшимся фактом и подчеркнул, что такой выбор сделали граждане страны, а последние социологические опросы вновь подтвердили, что евроатлантическую интеграцию поддерживает более 70% населения.
По словам Гахарии, за последние 5 лет Грузия достигла ощутимых результатов на этом пути, среди которых он назвал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и безвизовый режим для граждан Грузии в странах Шенгена. Но перед Грузией стоят и огромные вызовы в сфере безопасности и экономики.
По заявлению грузинского премьера, в Тбилиси полностью осознают тот факт, что страна не имеет таких возможностей для рассмотрения политических вопросов, какие дает членство в ЕС, но правительство готово выполнять свои домашние задания, которые дают стране шанс на сближение с Евросоюзом.
Читайте развитие сюжета: МИД Турции предложил взять Грузию в НАТО