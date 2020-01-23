Тбилиси, , 17:08 — REGNUM Данные «Transparency International» об ухудшении индекса восприятия коррупции в Грузии оппозиция считает тревожными и заявляет, что это прежде всего отпугивает инвесторов. Так прокомментировал опубликованный секретариатом международной организации очередной отчет за 2019 год председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе.

Он сослался на опубликованные 21 января исследования The Economist Intelligence Unit, согласно которым индекс демократии в Грузии в прошлом году ухудшился на 0,08 баллов, и констатировал, что все это напрямую влияет на экономику страны, а в конечном итоге на благосостояние населения.

«Вчера ухудшился рейтинг демократии, сегодня уже и индекс коррупции. Снижение демократии и рост коррупции оказывают прямое влияние на экономику, отпугивают инвесторов, что в конечном итоге выражается в ухудшении уровня жизни людей», — поясняет депутат.

По его словам, исследования отражают существующие в стране политические риски, прямо указывают, что власть в стране захвачена небольшим кланом и что богатства страны присваиваются горсткой членов этого клана.