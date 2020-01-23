Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Прежнее правительство России во главе с Дмитрием Медведевым сложило полномочия из-за неспособности управиться с бюджетными средствами. Такого мнения придерживается экономист Михаил Хазин, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM.

«То, что мы видим сегодня в экономике — и в российской, и в мировой — показывает, что некоторый достаточно длительный тренд, который на Западе длился около 40 лет, а в нашей стране — последние 30, заканчивается. И мы это очень хорошо видим и по экономической ситуации в стране — семь лет непрерывного спада — и по тем изменениям, которые буквально несколько дней тому назад произошли в правительстве», — сказал Хазин.

Он полагает, что управляемость системы — это ключевой элемент в ситуации экономического кризиса, когда бывает необходимо быстро что-то поменять.

«И мы видим, что с управляемостью у нас в стране большие проблемы. Собственно, правительство было отправлено в отставку по большому счету в связи с полной невозможностью этого старого правительства обеспечить эффективное использование бюджетных денег. В частности, по нацпроектам. Ну вот никак не получается», — считает Хазин.

Напомним, глава предыдущего кабинета министров Дмитрий Медведев объявил об отставке вместе со всем правительством 15 января сразу после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Госдума утвердила нового премьер-министра в лице бывшего главы ФНС Михаила Мишустина. Сформировано новое правительство, обновившееся почти наполовину.