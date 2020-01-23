Москва, 23 января 2020, 17:09 — REGNUM Количество ежедневных атак боевиков в сирийской провинции Идлиб на правительственные войска Сирии и населённые пункты доходит до 60, сообщила журналистам 23 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По словам российского дипломата, 16 января террористами были обстреляны жилые кварталы Алеппо: погибли семь, ранены 18 мирных жителей, есть погибшие и раненые сирийские военные. Этим объясняются ответные действия Сирийской арабской армии.
Напомним, Идлиб пока не освобождён от террористов. Об очередном их нападении на войска Сирийской арабской армии (подконтрольна Дамаску) стало известно 22 января.
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