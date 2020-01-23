Москва, , 17:09 — REGNUM Количество ежедневных атак боевиков в сирийской провинции Идлиб на правительственные войска Сирии и населённые пункты доходит до 60, сообщила журналистам 23 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова «В Идлибе в начале января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку установить так называемый режим тишины».

По словам российского дипломата, 16 января террористами были обстреляны жилые кварталы Алеппо: погибли семь, ранены 18 мирных жителей, есть погибшие и раненые сирийские военные. Этим объясняются ответные действия Сирийской арабской армии.

Захарова «В этой же связи они проводят ограниченные операции по нейтрализации террористической активности и снижению исходящих из Идлиба угроз».

Напомним, Идлиб пока не освобождён от террористов. Об очередном их нападении на войска Сирийской арабской армии (подконтрольна Дамаску) стало известно 22 января.

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