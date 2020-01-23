Иерусалим, , 17:00 — REGNUM Долг современных и будущих политиков — Защита памяти и доброго имени героев Второй мировой войны — долг действующих и будущих политиков, заявил 23 января президент России Владимир Путин на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме.

Президент РФ подчеркнул, что память о трагических событиях середины ХХ века может быть уроком только тогда, когда не подвергается переписываниям и сиюминутным трактовкам.

«Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчания. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей — защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников», — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства отметил необходимость использовать для отстаивания правды все возможности государств, от информационных до культурных.

«Для этого важно использовать все возможности — информационные, политические, культурные, авторитет и влияние наших стран в мире. Уверен, что все, кто присутствует здесь, в этом зале на форуме разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость», — подчеркнул российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Израиле проходит международный форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

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