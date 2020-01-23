Симферополь, , 17:06 — REGNUM Так называемый «поход на Крым», о котором заявили экстремисты с Украины, является имитацией защиты прав крымских татар. Такое мнение 23 января на пресс-конференции в Симферополе высказал заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

«Это имитация по защите прав крымско-татарского народа. Люди живут в каком-то своём сюрреалистичном мире. Это провокация. Мы прекрасно без них живём, поэтому они за пределами Крыма могут делать всё, что хотят. Нас это не особо касается», — отметил Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер экстремистской организации «меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил провести «пеший марш на Крым», отметив, что акция станет сигналом международным организациям, которые якобы стремятся поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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