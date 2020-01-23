Киев, , 16:59 — REGNUM Решение «украинских» крымских татар организовать 2 мая массовый поход в Крым — «смелое и серьёзное», заявил 23 января украинский политический эксперт Кирилл Сазонов.

Политолог отмечает, что инициатива озвучена на фоне того, что украинская власть ведёт «очень вялые переговоры» по Донбассу, по сути, «молчаливо соглашаясь вынести Крым за скобки».

«А вот крымские татары вынести этот вопрос за скобки не могут и не хотят. Они будут бороться. И будут жертвы в этом походе, очевидно», — заявил Сазонов.

Также эксперт задается вопросом, что сделают по этому поводу в ЕС.

«Выразят глубокую озабоченность и продолжат строить «Северный поток — 2», наверное», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее один из лидеров «украинских» крымских татар Рефат Чубаров объявил, что акция 2 мая 2020 года пройдет в формате «ненасильственного сопротивления» — для того, чтобы международные организации, которые постоянно и декларативно осуждают «аннексию» Крыма, смогли подтвердить это реальными действиями. По словам Чубарова, в шествии будут участвовать народные депутаты Рады и некие «западные партнеры». Более того, подчеркнул он, крымские татары не исключают полностью и силовой вариант прорыва.