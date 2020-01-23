Москва, , 16:55 — REGNUM В украинском урегулировании наблюдаются подвижки, однако много ещё не выполнено. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве, комментируя обстановку в Донбассе.

Россия приветствовала нормандский переговорный процесс. Перед ним Киеву пришлось выполнить ряд прежних договорённостей. После саммита были совершены новые шаги, включая обмен пленными, огня стало меньше, были дни полной тишины, отметила она.

«При наличии политической воли и ответственном подходе можно добиваться конкретных позитивных результатов», — отметила она.

При этом начавшееся разведение в Золотом и Петровском до сих пор не завершено и не верифицировано, не убраны минные заграждения и укрепления, отметила Захарова.

Закон об особом статусе Донбасса был технически продлён ещё на год, хотя в соответствии с Минскими соглашениями он должен был стать бессрочным. Верховная рада делать этого не собирается. Кроме того, в закон должна быть включена формула Штайнмайера, указала она.