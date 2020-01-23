Лондон, , 16:52 — REGNUM Слушания по существу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США продлятся до июня, сообщает 23 января Reuters.

На суде 23 января в Лондоне было объявлено, что слушания по существу будут проходить с два этапа.

Первые, недельные слушания по существу, состоятся 24 февраля — это будет первый этап. А второй, трёхнедельный этап, начнётся уже только 18 мая.

Напомним, 23 января в Вестминстерском магистратском суде Лондона состоялось судебное заседание по экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

Вашингтон давно требует у Лондона его выдачи, но дело ещё не рассматривалось по существу. Пока Ассанжа держат в британской тюрьме Белмарш за нарушения условий освобождения под залог.

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