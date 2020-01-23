Киев, , 16:48 — REGNUM Приехать в Израиль и отказаться от участия в Форуме Холокоста для президента Украины Владимира Зеленского — это «страшный позор», заявил 23 января украинский политолог и общественный деятель Вячеслав Азаров.

Эксперт предполагает, что дело тут не в президенте России Владимире Путине, как предположили некоторые эксперты.

«Просто на форуме обязательно возник бы вопрос об участии украинских националистов в массовых убийствах евреев, на который президенту Зеленскому отвечать неудобно. А значит, он встал на сторону нацистских коллаборантов и геноцидных преступников», — заявил Азаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле из-за того, что на этом мероприятии якобы «ограниченное количество мест».

«Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Считаю, что это правильно… Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает», — отметил он в своем комментарии.