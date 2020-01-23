Рига, , 16:47 — REGNUM Управление Rail Baltica со стороны Латвии является неэффективным. Об этом, как пишет портал Diena. lv, говориться в заключение Государственного контроля.

Проведя оценку работ с 2014 по 2019 год представители Госконтроля усомнились в возможности реализовать поставленную в документах цель: обеспечить функционирование железнодорожных перевозок до 2025 года. Проекту, по мнению Госконтроля, не хватает элементарного управления, оценки рисков и стратегического видения.

Специалисты отмечают, что действия в отношении отчуждения необходимых проекту земельных участков недопустимо медлительны. Этот этап должен был быть завершён в 2019 г, а сейчас речь идёт о 2022 г.

По мнению представителей Госконтроля, контроль за возможным ростом стоимости работ отсутствует. На сегодняшний день освоено только 24% выделенного на Rail Baltic финансирования. Таким образом, разработка плана реконструкции Рижского Центрального вокзала и железнодорожного узла, ответвления в международному аэропорту Рига, а также проектирование железной дороги в самой Латвии, которые должны были быть завершены в 2018 году, возможно, завершаться на 1,5 года позднее.

Эксперты также отмечают, что общие расходы на проект, которые сейчас составляют 5,8 млрд евро, уже выросли с первоначально заявленной суммы в 3,6 млрд евро, могут быть уточнены лишь после полной разработки технического проекта в 2022 году.

«Контроль со стороны министерства сообщений за ходом проекта до сих пор был совершенно неэффективным», — говорится в заключение Госконтроля.

Rail Baltica — проект железной дороги стандартной европейской колеи с европейской системой управления движением поездов, которая должна соединить страны Балтии, Восточную (Польша) и Западную Европу.